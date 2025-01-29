AMD утверждает: встроенный Radeon 8060S в играх превосходит Nvidia RTX 4070 на 68,1%

На выставке CES 2025 компания AMD официально анонсировала свою новую линейку процессоров Strix Halo, включающую модели Ryzen AI Max+ 395 и Max 390.

Эти процессоры оснащены встроенным графическим процессором Radeon 8060S, который, согласно маркетинговым материалам, демонстрирует на 68,1% более высокую производительность по сравнению с Nvidia RTX 4070 для ноутбуков.

Ryzen AI Max+ 395, самый мощный процессор в новой серии, имеет 16 ядер Zen 5 и встроенный графический чип Radeon 8060S с 40 вычислительными блоками, что значительно превосходит предыдущую модель Radeon 890M. Однако детали тестирования Ryzen AI Max+ 395 на выставке не были представлены.

Недавно в сети появились уточняющие комментарии от пользователей Reddit, которые сообщили, что AMD опубликовала более подробные маркетинговые материалы о Radeon 8060S.

В них утверждается, что встроенный графический процессор Ryzen AI Max+ 395 превзошел RTX 4070 в 17 играх при разрешении 1080p на максимальных настройках.

В материалах указано, что тесты проводились при одинаковом TDP, но точные конфигурации тестовых систем не раскрываются. Сравнение также проводилось с системой ROG Flow Z13, в которой установлен Intel Core i9 13900H и Nvidia RTX 4070.

Среди тестируемых игр Radeon 8060S показал наилучшие результаты в Borderlands 3, обеспечивая на 68,1% большую производительность по сравнению с RTX 4070. В Baldur’s Gate 3 Ryzen AI Max+ 395 продемонстрировал на 52,6% большую производительность.

Источник: notebookcheck