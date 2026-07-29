Главная » Новости

AMD представила бюджетную видеокарту Radeon RX 9050

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Компания AMD анонсировала видеокарту Radeon RX 9050 на архитектуре RDNA 4. Новинка предназначена для запуска игр в разрешении 1080p и поступит в продажу по цене $279, или около 22,1 тыс. рублей.

В основу модели легла упрощённая версия графического процессора Navi 44, который также используется в более производительной Radeon RX 9060 XT. Видеокарта получила 16 вычислительных блоков и 1024 потоковых процессора, а её частота в режиме Boost достигает 2,6 ГГц.

Radeon RX 9050 оснащена 8 ГБ памяти GDDR6 со 128-битной шиной. Пропускная способность составляет до 288 ГБ/с, а заявленное энергопотребление — 92 Вт. Новинка поддерживает современные функции на базе искусственного интеллекта и получила обновлённый модуль для кодирования и декодирования видео.

По данным AMD, при разрешении 1080p и средних настройках графики модель обеспечивает около 60 кадров в секунду в 007: First Light, 96 FPS в Cyberpunk 2077 и 131 FPS в Forza Horizon 6. В Counter-Strike 2 частота кадров может достигать 227 FPS.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.