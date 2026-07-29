AMD представила бюджетную видеокарту Radeon RX 9050

Компания AMD анонсировала видеокарту Radeon RX 9050 на архитектуре RDNA 4. Новинка предназначена для запуска игр в разрешении 1080p и поступит в продажу по цене $279, или около 22,1 тыс. рублей.

В основу модели легла упрощённая версия графического процессора Navi 44, который также используется в более производительной Radeon RX 9060 XT. Видеокарта получила 16 вычислительных блоков и 1024 потоковых процессора, а её частота в режиме Boost достигает 2,6 ГГц.

Radeon RX 9050 оснащена 8 ГБ памяти GDDR6 со 128-битной шиной. Пропускная способность составляет до 288 ГБ/с, а заявленное энергопотребление — 92 Вт. Новинка поддерживает современные функции на базе искусственного интеллекта и получила обновлённый модуль для кодирования и декодирования видео.

По данным AMD, при разрешении 1080p и средних настройках графики модель обеспечивает около 60 кадров в секунду в 007: First Light, 96 FPS в Cyberpunk 2077 и 131 FPS в Forza Horizon 6. В Counter-Strike 2 частота кадров может достигать 227 FPS.