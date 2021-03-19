AMD не собираются вводить ограничения на майнинг в своих видеокартах

Представитель AMD – Ниш Нилалоджанан заявил, что AMD не будет вводить ограничения на добычу криптовалют, так как это не имеет смысла.

Из слов Ниша следует, что в компании не видят выхода из ситуации в ограничениях добычи криптовалют, как это сделали Nvidia.

Особый акцент, представитель «красной компании» сделал на аппаратные технологии Infinity Cache.

С их помощью инженеры сузили шину передачи данных без потери игровой производительности, однако такое решение стало негативным для майнинга.

Иными словами, Ниш подтвердил необходимость в аппаратных ограничениях, но в то же время сказал, что AMD не будет вносить изменения в конструкцию RX6000-й серии.

Отметим, что несмотря на похожую вычислительную мощность RX6700 XT и прошлого топа RX5700 XT, новинка значительно хуже в майнинге.

Таким образом утверждение о негативном влиянии Infinity Cache имеет право на существование.