AMD не собираются вводить ограничения на майнинг в своих видеокартах

AMD не собираются вводить ограничения на майнинг в своих видеокартах19.03.2021 19:57
Представитель AMD – Ниш Нилалоджанан заявил, что AMD не будет вводить ограничения на добычу криптовалют, так как это не имеет смысла.
Из слов Ниша следует, что в компании не видят выхода из ситуации в ограничениях добычи криптовалют, как это сделали Nvidia.
Особый акцент, представитель «красной компании» сделал на аппаратные технологии Infinity Cache.
С их помощью инженеры сузили шину передачи данных без потери игровой производительности, однако такое решение стало негативным для майнинга.
Иными словами, Ниш подтвердил необходимость в аппаратных ограничениях, но в то же время сказал, что AMD не будет вносить изменения в конструкцию RX6000-й серии.
Отметим, что несмотря на похожую вычислительную мощность RX6700 XT и прошлого топа RX5700 XT, новинка значительно хуже в майнинге.
Таким образом утверждение о негативном влиянии Infinity Cache имеет право на существование.
Просмотры: