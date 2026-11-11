AMD начала поставки серверных процессоров EPYC на архитектуре Zen 6

AMD объявила о начале поставок первых серверных процессоров EPYC 9006 Venice. В новом поколении компания использует ядра Zen 6 и их компактную версию Zen 6c. В одном кристалле Zen 6c теперь помещается до 32 ядер, вдвое больше, чем в Zen 5c. Объём кеша третьего уровня на таком кристалле вырос до 128 Мбайт.

Для процессоров Venice предусмотрены две серверные платформы. Старшая SP7 поддерживает 16 каналов оперативной памяти и до 8 Тбайт памяти на сокет. На платформе SP8 число каналов памяти сократили до восьми, выделив больше линий PCIe для подключения периферии. Обе платформы поддерживают PCIe 6.0 и CXL 3.1.

Портал Tom’s Hardware протестировал серверы с двумя процессорами EPYC 9996 или EPYC 9686F. В многопоточном целочисленном тесте SPEC CPU 2026 система на EPYC 9996 опередила конфигурацию с флагманом предыдущего поколения на 93%. В Blender тот же процессор завершил рендеринг сложной сцены примерно на 35% быстрее предшественника. Величина прироста зависела от задачи и конфигурации сервера.