Amazon продолжит работу потокового сервиса в Германии, несмотря на судебное решение

Американская компания Amazon сообщила, что её сервис потокового видео в Германии будет функционировать как и прежде, несмотря на решение местного суда о нарушении патента, принадлежащего Nokia.

Региональный суд в Дюссельдорфе постановил, что Amazon должна прекратить предоставление своих услуг в текущем виде, иначе ей грозит штраф в 250 000 евро за каждое нарушение.

Представитель Amazon заверил, что компания выполнит решение суда, но доступ к Prime Video для клиентов не будет затронут. Nokia приветствовала решение суда, утверждая, что оно подтверждает важность справедливой компенсации за использование её технологий.

Amazon уточнила, что судебное решение касается лишь ограниченной функциональности, позволяющей транслировать видео между устройствами, и не затрагивает весь сервис.

Ранее, в сентябре, суд в Мюнхене также вынес решение в пользу Nokia, касающееся устройств Amazon Fire TV. Amazon не согласна с решениями судов и продолжает работать над лицензированием патентов на видео.