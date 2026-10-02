Amazon представила новые Kindle с алюминиевыми корпусами

Amazon обновила линейку электронных книг Kindle, представив новые версии Kindle, Kindle Paperwhite и Kindle Colorsoft. Ридеры получили алюминиевые корпуса, магнитные коннекторы для совместимых аксессуаров и более высокую скорость работы. Для устройств также выпустили отдельный Bluetooth-пульт для управления чтением.

Стоимость новых моделей составляет от $149 до $319 в зависимости от версии и характеристик. В некоторых наиболее доступных конфигурациях по-прежнему используется реклама на экране блокировки.