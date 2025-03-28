Amazfit выпустила обновление прошивки 2.5.7.1 для Cheetah Pro

Компания Amazfit анонсировала новую прошивку 2.5.7.1 для смарт-часов Cheetah Pro. В этом обновлении появились три новых режима тренировок и улучшения для Padel и Track Running, а также оптимизирована точность отслеживания сна.

Пользователи Cheetah Pro теперь могут заниматься скалолазанием в помещении, боулдерингом и уборкой снега. Обновлённый режим Padel позволяет отслеживать количество ударов, а в режиме «Бег по дорожке» можно выбрать 9-ю дорожку.

Также добавлена навигация для пользователей Zepp Coach, а дизайн Центра уведомлений стал более удобным.

Кроме того, обновление включает напоминания о завершении зарядки и улучшения для алгоритмов отслеживания сна, что позволяет лучше определять стадии сна.

Новый алгоритм для катания на лыжах поможет точнее фиксировать время подъёма на подъёмнике. На странице предварительного просмотра тренировок теперь доступны инструменты редактирования.

Пока неясно, когда обновление станет доступно для всех пользователей. Чтобы установить прошивку, нужно воспользоваться приложением Zepp и проверить наличие обновлений в разделе «Профиль».