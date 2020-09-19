Amazfit выпустил копию Xiaomi Mi Band 5

Huami анонсировала новую фитнес-группу Amazfit Band 5, которая идентична Xiaomi Mi Smart Band 5, анонсированной еще в июле. Это не должно вызывать удивления, поскольку оба браслета разработаны и произведены одной и той же компанией.

Amazfit Band 5 оснащен 1,1-дюймовым цветным экраном AMOLED с разрешением 126×294 пикселей и более чем 45 циферблатами. Он может контролировать частоту сердечных сокращений, сон, женское здоровье и стресс.

Кроме того, Amazfit Band 5 также может измерять уровень насыщения крови кислородом с помощью датчика SpO2, которого нет в Mi Smart Band 5.

Amazfit Band 5 также поддерживает дыхательные упражнения и 11 спортивных режимов, а также поддерживает Amazon Alexa, что означает, что вы можете отдавать голосовые команды для установки будильника и таймера. Это еще одна функция, отсутствующая в Mi Smart Band 5.

Остальные особенности Amazfit Band 5 включают водонепроницаемость 5 атм, а также управление музыкой и камерой. Умный браслет поставляется с аккумулятором емкостью 125 мАч, который, по утверждению Amazfit, может обеспечить до 15 дней автономной работы.

Amazfit Band 5 стоит 45 долларов и поступит в продажу в США с 21 сентября на Amazon.