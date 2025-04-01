Amazfit представила смарт-часы Bip 6 с улучшенными функциями за 80 долларов

Компания Amazfit анонсировала новые смарт-часы Bip 6, которые стали преемниками модели Bip 5.

В новинке заметно улучшен дисплей: теперь он 1,97 дюйма AMOLED с разрешением 450 × 390 пикселей и яркостью до 2000 кд/м². Часы оснащены датчиком освещённости для автоматической регулировки яркости.

Корпус выполнен из лёгкого алюминиевого сплава и защищён от воды на глубину до 50 метров. Bip 6 имеют микрофон и динамик, что позволяет принимать звонки с подключённого по Bluetooth смартфона. Устройство работает на Zepp OS 2.0 и поддерживает Bluetooth 5.2 для синхронизации с устройствами на Android 7.0 и iOS 14.0 и выше.

Часы оборудованы биометрическим датчиком, который следит за частотой сердечных сокращений, уровнем кислорода в крови и стрессом.

Также доступны более 140 режимов тренировок, включая соревнования HYROX Race. Время работы от аккумулятора составляет до 14 дней при обычном использовании и до 26 дней в режиме экономии энергии.

Amazfit Bip 6 имеют размеры 46,3 × 40,2 × 10,45 мм и вес 27,9 г (без ремешка). Их можно приобрести в разных цветах по цене $79,99.