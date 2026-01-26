Главная » Новости

Amazfit представила Active Max в Индии с AMOLED-дисплеем и до месяца работы

В Индии официально вышел смарт‑часы Amazfit Active Max с долгим временем работы, большим AMOLED-экраном и набором функций для спорта и повседневной активности.

Модель оснащена 1,5‑дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 480×480 пикселей и пиковым ярким светом до 3 000 нит, защищённым 2,5D закалённым стеклом с антибликовым покрытием. Корпус из алюминиевого сплава и полимера имеет водозащиту 5 ATM, подходит для тренировок и дождливой погоды.

Вес устройства составляет около 39,5 грамма без ремешка, размеры — 48,5×48,5×12,2 мм. Часы поддерживают Bluetooth-звонки через встроенный динамик и микрофон, работают на платформе ZeppOS 5 и имеют аккумулятор ёмкостью 658 мА·ч, обеспечивающий до 25 дней работы при обычном использовании, 13 дней при интенсивной эксплуатации и около 64 часов при включенном GPS.

Active Max предлагает более 170 спортивных режимов, Zepp Coach, офлайн‑карты, мониторинг SpO₂, сна, стресса и энергии по технологии BioCharge. Цена в Индии — 15 999 рупий (≈14 100 рублей), устройство доступно на Amazon India и официальном сайте бренда.

