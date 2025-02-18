Amazfit готовит к выходу новые смарт-часы GTS 5

Появились новости о том, что компания Amazfit готовит к запуску новые смарт-часы, которые, вероятно, будут преемниками модели GTS 4. По информации из утечек, новые часы будут доступны в синей и золотой расцветках.

На данный момент Amazfit только что выпустила модель Active 2 в Европе, однако уже в ближайшее время ожидается анонс новых GTS 5. Хотя официальных сообщений от компании ещё не было, источник Ytechb опубликовал рендеры часов, известные под кодовым именем «A2435».

Судя по изображениям, GTS 5 будут иметь полукруглый дисплей с тонкими рамками и две физические кнопки. Хотя технические характеристики ещё не раскрыты, датчик на задней стороне похож на аналогичный в модели Active 2, что может указывать на функции измерения температуры кожи, пульса и уровня кислорода в крови.

Кроме того, новые часы, похоже, будут поддерживать существующие функции Amazfit, включая оценку готовности. С учётом появившихся изображений, можно предположить, что часы уже почти готовы к выпуску.