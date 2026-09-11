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«Алису AI» могут сделать неудаляемой на смартфонах

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

«Алису AI» могут сделать неудаляемой на смартфонах

фото сгенерировано ьнейросетью

Минцифры рассматривает возможность обязать производителей смартфонов предустанавливать «Алису AI» без возможности удаления. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, проект постановления также может предусматривать расширенные разрешения для приложения, в том числе работу в фоновом режиме и активацию голосом.

Представители рынка допускают, что новые требования могут увеличить стоимость устройств. В «Яндексе» отметили, что сейчас пользователи самостоятельно решают, какие разрешения предоставлять «Алисе».

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