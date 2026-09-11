«Алису AI» могут сделать неудаляемой на смартфонах

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Минцифры рассматривает возможность обязать производителей смартфонов предустанавливать «Алису AI» без возможности удаления. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, проект постановления также может предусматривать расширенные разрешения для приложения, в том числе работу в фоновом режиме и активацию голосом.

Представители рынка допускают, что новые требования могут увеличить стоимость устройств. В «Яндексе» отметили, что сейчас пользователи самостоятельно решают, какие разрешения предоставлять «Алисе».