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Алина Зиннатуллина рассказала о трендах развития инфлюенс-рынка

Автор На чтение 2 мин Опубликовано

Алина Зиннатуллина рассказала о трендах развития инфлюенс-рынка

Основатель и генеральный директор продюсерского центра «Инсайт Люди» Алина Зиннатуллина дала эксклюзивные комментарии редакции Sostav о ключевых тенденциях в инфлюенс-маркетинге и причинах его роста. CEO также раскрыла главные критерии выбора инфлюенсеров для успешных кампаний и поделилась своим мнением о конкуренции в индустрии.

По словам Алины Зиннатуллиной, современная аудитория всё больше ценит искренность и доверие, что побуждает бренды сотрудничать с блогерами, разделяющими их ценности. «Ключевую роль играет персонализация контента, исходя из интересов целевой аудитории, использование вовлекающих форматов, а также чёткий призыв к действию — понятные инструкции, что именно нужно сделать», — подчеркнула она. Подобные требования к контенту, созданному инфлюенсерами, не только стимулируют рост продаж, но и позволяют укрепить имидж бренда. С этими показателями эксперт связывает и причины непопулярности нейросетевых блогеров в России. 

Как создатель и руководитель агентства, объединяющего более 2500 инфлюенсеров, Алина Зиннатулина отметила, что ключевыми факторами отбора блогеров являются показатели вовлечённости аудитории, а также качество и релевантность контента. Эксперт подчеркнула, что целевая аудитория инфлюенсера должна быть приближена к целевой аудитории бренда. Всё это способствует более точному прогнозированию эффективности сотрудничества и достижению целей кампании. 

Основатель «Инсайт Люди» отметила, что разрешённые законодательством площадки для размещения контента активно развиваются, и акцентировала внимание на органическом росте: «Важно расширять присутствие на легальных платформах, создавая разнообразный контент. Кроме того, стоит работать с микро- и наноинфлюенсерами и уделять внимание органическому росту», — отметила Алина Зиннатуллина. 

Эксперт также определила стремительное развитие инфлюенс-маркетинга в сторону персонализации. Алина Зиннатуллина заявила, что в будущем бренды станут активнее использовать данные и аналитику для точного таргетинга, создавая релевантный контент для каждого сегмента аудитории. В условиях растущей конкуренции такой подход будет ключевым для достижения долгосрочного успеха и построения прочных отношений с аудиторией.

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