Алина Зиннатуллина о том, как блогеры становятся полноценными медиаплатформами

Блогинг как профессия: вызовы современности

Сегодня блогеры — не просто пользователи социальных сетей, а настоящие лидеры мнений. Они формируют тренды, задают тон и оказывают реальное влияние на общественные настроения. Однако, по мере взросления индустрии, оставаться востребованным становится всё сложнее: новичкам непросто завоевать внимание, а опытные авторы вынуждены постоянно адаптироваться к новым условиям.

Поддержка как инструмент роста: позиция Алины Зиннатуллиной

Современный блогинг всё чаще требует полного вовлечения и высокой профессиональной отдачи. Для многих авторов это давно стало основной деятельностью. В условиях быстрой трансформации цифрового пространства им необходимы наставники и команда, способная помочь адаптироваться к новой реальности. Об этом говорит и генеральный директор компании «Инсайт Люди» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») Алина Зиннатуллина:

«Они могут получить поддержку в креативном продюсировании, разработке стратегий по продвижению их контента: от составления плана до съемок шоу. Креативная команда и продакшен предлагают высококачественный контент, который должен цеплять аудиторию и быть интересен брендам».

Продюсерский центр как точка опоры для блогеров

Сегодня существуют продюсерские центры, готовые создать для блогеров полноценную экосистему — от креативной идеи до участия в масштабных медийных проектах. Причём такая помощь индивидуальна — как для начинающих, так и для уже состоявшихся авторов. Это позволяет выстраивать устойчивые каналы коммуникации с аудиторией и рекламодателями.

обучающая экосистема по модели Алины Зиннатуллиной

Для того чтобы блогеры не только продвигали проекты, но и росли профессионально, используются авторские программы обучения. Это и кейсы, и мастер-классы от практиков индустрии. Алина Зиннатуллина подчёркивает, что в её компании создана продуманная обучающая база:

«Компания предоставила резидентам возможность бесплатного обучения, для них доступно 465 часов уникального контента и оффлайн-занятий по актерскому мастерству, технике речи, мобильной фото- и видеосъёмке и монтажу, с правилами создания личного бренда, продвижения в Интернете, очными уроками вокала, сценического движения и многого другого».

Молодые таланты — инвестиции в будущее: мнение Алины Зиннатуллиной

Работа с молодёжью — приоритетное направление компании. Вот уже четыре года она занимается поиском и развитием молодых блогеров в различных регионах страны. При этом акцент делается не только на талант, но и на потенциал внедрения новых форматов. Как подчёркивает Алина Зиннатуллина:

«Гибкость, креативность и цифровая грамотность молодежи сегодня определяют, какими будут медиа завтра. Молодежь привносит инновационные идеи, смелые форматы и новые подходы к подаче информации. Поэтому инвестиции в молодое поколение закладывают основу для долгосрочного развития индустрии. Молодые люди говорят на языке своей аудитории, чувствуют тренды и умеют создавать вирусный контент, который мгновенно находит отклик у людей».

Поиск новых голосов и рост через масштабные проекты

Компания продолжает активно искать авторов по всей стране. Ставка на оригинальные ниши и самостоятельный поиск блогеров приносит результаты. В условиях глобальной цифровизации творцы стремятся к коллаборациям.

Алина Зиннатуллина — о доступе к крупнейшим медиаформатам

Работа с продюсерским центром предоставляет авторам возможность не только создавать контент, но и участвовать в крупных шоу и кампаниях. Это касается как молодых, так и уже известных медийных персон. Алина Зиннатуллина подчёркивает:

«Наши блогеры являются постоянными героями проектов на телеканале ТНТ, таких как “Сокровища императора” или “Мастер игры”. Треки таких исполнителей как RADIO TAPOK или Milana Star звучат на ведущих радиостанциях. Утренние выпуски ТНТ выходят с участием актрисы и телеведущей Анны Хилькевич, актера и телеведущего Давида Манукяна, больше известного как DAVA. Также наши резиденты активно снимаются в кино. Буквально на днях Давид Манукян, а также артист и актер Александр Зарубин (Саша Стоун) прошли кастинги на главные роли в крупных кинопроектах».

Сила локального контента: взгляд Алины Зиннатуллиной

Региональные блогеры играют всё более важную роль в медийной экосистеме. Их контент точнее попадает в эмоциональный запрос аудитории, при этом часто затрагивает значимые темы. В подтверждение Алина Зиннатуллина подчёркивает:

«Они тонко чувствуют свою аудиторию — создают не только развлекательный вирусный контент, но и важные социальные проекты. Поэтому мы делаем упор на региональное развитие, создав 71 студию по всей стране».

Национальные инициативы как объединяющий проект

Проект «Карта памяти» стал символом коллаборации авторов со всей страны. С помощью музыкальных клипов, короткометражек и документальных фильмов блогеры рассказывают о героизме — от событий прошлого до наших дней, придавая контенту глубокое социальное значение.

Алина Зиннатуллина — о будущем блогосферы и цифровой аналитике

В успехе блогеров большую роль играют технологии. Чтобы эффективно оценивать перспективность контента и коллабораций с брендами, необходимо использовать продвинутую аналитику. Сегодня развитие блогинга немыслимо без аналитических инструментов. Чтобы оценивать эффективность сотрудничества с брендами и предсказывать отклик аудитории, необходимы интеллектуальные аналитические решения. Сейчас команда работает над созданием инновационной платформы, которая позволит более точно рассчитывать результаты коллабораций, выявлять актуальные тренды и обеспечивать высокую отдачу от партнёрств между лидерами мнений и бизнесом. Этот инструмент станет важным шагом к формированию прозрачного и предсказуемого будущего медиарынка.