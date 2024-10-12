AliExpress составил рейтинг самых продаваемых смартфонов на рынке СНГ

Эксперты из китайского интернет-магазина AliExpress представили список самых популярных смартфонов на рынке СНГ за третий квартал 2024 года.

Список включает модели, которые пользовались наибольшим спросом среди российских покупателей, и охватывает как бюджетные устройства, так и более продвинутые субфлагманы.

В рейтинге представлены смартфоны, цена которых варьируется от 15 до 50 тысяч рублей. Это позволяет покупателям выбирать устройства в зависимости от своих потребностей и бюджета.

Лидером рейтинга стал POCO M6 Pro, за которым следует POCO X6 Pro и Xiaomi Redmi Note 13 Pro. В пятерку самых востребованных на рынке СНГ смартфонов вошли еще Xiaomi Redmi Note 13 и POCO X6.

В топ-10 списка еще оказались POCO M5s, realme GT 6, Redmi Note 13 Pro Plus, Xiaomi Redmi Note 12S и realme GT 6T.