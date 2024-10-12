Главная » Новости

AliExpress составил рейтинг самых продаваемых смартфонов на рынке СНГ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Эксперты из китайского интернет-магазина AliExpress представили список самых популярных смартфонов на рынке СНГ за третий квартал 2024 года.

Список включает модели, которые пользовались наибольшим спросом среди российских покупателей, и охватывает как бюджетные устройства, так и более продвинутые субфлагманы.

В рейтинге представлены смартфоны, цена которых варьируется от 15 до 50 тысяч рублей. Это позволяет покупателям выбирать устройства в зависимости от своих потребностей и бюджета.

Лидером рейтинга стал POCO M6 Pro, за которым следует POCO X6 Pro и Xiaomi Redmi Note 13 Pro. В пятерку самых востребованных на рынке СНГ смартфонов вошли еще Xiaomi Redmi Note 13 и POCO X6.

В топ-10 списка еще оказались POCO M5s, realme GT 6, Redmi Note 13 Pro Plus, Xiaomi Redmi Note 12S и realme GT 6T.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.