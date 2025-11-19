Alienware Area-51 теперь доступен с процессорами AMD Ryzen 9 9950X3D и 9800X3D

Компания Dell расширила линейку настольных компьютеров Alienware Area-51, добавив модели с процессорами AMD серии Ryzen 9000. Изначально система была представлена на CES 2025 с процессорами Intel Core Ultra 200 Arrow Lake, а версии с AMD появились только сейчас.

Модели Alienware Area-51 на базе AMD используют материнскую плату X870E и могут быть оснащены процессорами Ryzen 7 9800X3D или Ryzen 9 9950X3D, оба из которых поддерживают технологию 3D V-cache для ускоренного доступа к игровым данным и повышения производительности в требовательных к кэшу играх. Обновление появилось по просьбам игроков, которые хотели больше вариантов топовых процессоров.

Дизайн корпуса не изменился: система сосредоточена на терморегуляции и стабильной работе под высокой нагрузкой. Настольный ПК оснащён системой охлаждения с положительным давлением, двумя вентиляторами 140 мм, двумя 180 мм и до трёх впускных вентиляторов 120 мм. Прохладный воздух направляется к CPU и GPU, а тёплый выходит через пассивный задний выпуск, что обеспечивает стабильные температуры во время длительных игровых сессий.

С Ryzen 9 9950X3D доступна выделенная мощность CPU до 200 Вт, а в сочетании с NVIDIA GeForce RTX 5090 графическая мощность превышает 600 Вт. Объём накопителей поддерживает до 12 ТБ через три SSD NVMe M.2 PCIe Gen 4 по 4 ТБ каждый.

Обновления добавляют больше возможностей выбора без изменения базовой конструкции. В будущем появятся новые конфигурации с оборудованием AMD и NVIDIA.

На Alienware.com модели с процессорами AMD серии Ryzen 9000 уже доступны, цены стартуют от 387 тыс. рублей за версию с Ryzen 7 9800X3D и NVIDIA GeForce RTX 5080.