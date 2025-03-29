Альфа-Банк запустил онлайн-банкинг в мессенджере Max от VK

Альфа-Банк представил первый в России онлайн-банкинг на платформе Max от VK.

Теперь клиенты могут отправлять деньги своим контактам по номеру телефона прямо в мессенджере. Платежи проходят в безопасной среде, что обеспечивает защиту данных пользователей.

Также с помощью сервиса «Дзынь» в Max можно оплачивать мобильную связь, следить за расходами по картам и использовать кэшбэк.

Защита этого сервиса аналогична той, что используется в мобильном банке. В будущем клиенты смогут получать уведомления о своих расходах прямо в чате.

Бета-версия приложения Max доступна для пользователей iOS и Android, а также в десктопном варианте и через браузер.