«Альфа-банк» установил первый прозрачный банкомат с СЖО и RGB-подсветкой

«Альфа-банка» в одном из офисов установила прозрачный банкомат, сейчас он расположен по адресу проспект Андропова, 18 к 3.

В офисе банка он простоит недолго, его скоро перевезут в один из торговых центров Москвы, но в какой именно не сообщается.

Несмотря на внешний хрупкий вид банкомата, он выполнен из бронированного стекла, через которое можно увидеть начинку сложного устройства.

Причем компьютер банкомата оснащен жидкостной системой охлаждения, и через стекло можно наблюдать как она работает. Нижняя часть банкомата, где размещен сейф с купюрами скрыта от посторонних глаз.