Главная » Новости

«Альфа-банк» установил первый прозрачный банкомат с СЖО и RGB-подсветкой

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

«Альфа-банка» в одном из офисов установила прозрачный банкомат, сейчас он расположен по адресу проспект Андропова, 18 к 3.
В офисе банка он простоит недолго, его скоро перевезут в один из торговых центров Москвы, но в какой именно не сообщается.

Несмотря на внешний хрупкий вид банкомата, он выполнен из бронированного стекла, через которое можно увидеть начинку сложного устройства.

Причем компьютер банкомата оснащен жидкостной системой охлаждения, и через стекло можно наблюдать как она работает. Нижняя часть банкомата, где размещен сейф с купюрами скрыта от посторонних глаз.

«Альфа-банк» установил первый прозрачный банкомат с СЖО и RGB-подсветкой «Альфа-банк» установил первый прозрачный банкомат с СЖО и RGB-подсветкой

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.