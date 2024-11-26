Альфа-банк интегрирует аналог Apple Pay от НСПК

Альфа-банк планирует внедрить сервис бесконтактной оплаты «Волна» от Национальной системы платежных карт (НСПК) после получения технических требований для участников рынка. Об этом пишет ТАСС.

Николай Волосевич, руководитель департамента развития транзакционных продуктов Альфа-банка, отметил, что банк ознакомился с решением «Волна» и рассматривает его как средство бесконтактной оплаты для устройств на iOS.

Внедрение сервиса будет зависеть от технических требований, которые НСПК передаст для оценки.

Генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин ранее сообщил, что организация вместе с банками планирует начать тестирование технологии «Волна», что позволит пользователям iOS оплачивать покупки привычным способом.