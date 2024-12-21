Альфа-банк готовит возврат оплаты с NFC на iPhone в 2025 году

Альфа-банк активно тестирует восстановленный метод оплаты с помощью NFC-чипа на iPhone и планирует представить его клиентам в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Новая технология позволит использовать для оплаты карты платежной системы «Мир». Банк также работает над доработкой программного обеспечения для POS-терминалов других российских банков на устройствах с Android.

Ранее Альфа-банк сообщил, что его разработчики нашли способ разблокировать NFC-чип на iPhone для оплаты без взлома устройства.