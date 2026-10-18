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Алексей Фомин рассказал о творческой свободе и поиске собственного звучания

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Алексей Фомин рассказал о творческой свободе и поиске собственного звучания

Композитор Алексей Фомин рассказал о своем отношении к музыке, особенностях создания произведений и значении творческой независимости. По словам музыканта, сочинение композиций для него является не только профессиональной деятельностью, но и важной частью жизни, позволяющей выражать чувства, мысли и индивидуальное восприятие окружающего мира.

В интервью на радио Фомин отметил, что при написании музыки ориентируется прежде всего на собственную интуицию и способности. Композитор считает, что каждый автор должен развивать индивидуальный стиль и создавать произведения, соответствующие его внутреннему миру. Сам процесс сочинения приносит музыканту удовольствие и позволяет полностью сосредоточиться на творчестве.

Особое значение Фомин придает свободе самовыражения. Он предпочитает самостоятельно определять направление своей работы и не использовать музыкальные решения, противоречащие его художественным представлениям. По мнению композитора, стремление соответствовать внешним требованиям может негативно повлиять на оригинальность произведений.

При этом Фомин признает, что музыкальные предпочтения людей различаются и его творчество не обязательно должно нравиться каждому. По словам композитора, у него уже сформировалась аудитория слушателей, которые интересуются его работами и разделяют его подход к музыке.

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