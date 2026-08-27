Алексей Фомин: путь тульского музыканта от синтезатора к студийным альбомам

Российская музыкальная индустрия сегодня на подъёме, открывая публике много новых одарённых артистов. Большинство из них мечтают о признании и больших гонорарах за своё искусство. Но шоу-бизнес часто лишает их искренности и лучших человеческих качеств. Впрочем, из правила бывают приятные исключения. Таким исключением можно назвать Алексея Фомина. При всей своей известности этот композитор и исполнитель остался порядочным человеком, не растеряв своих достоинств.

Алексей Фомин родился 20 декабря 1982 года в Туле. Его мать занималась биологией и химией, отец профессионально занимался спортом. Интерес к музыке проявился у него в раннем детстве: он интересовался звучанием клавишных инструментов, выступая на школьных праздниках и других мероприятиях самодеятельного характера.

При этом первоначально Фомин получил образование в области машиностроения, окончив профильный колледж. После этого он принял решение заняться музыкой профессионально.

Свою музыкальную деятельность Фомин начал сразу после получения диплома, приобретя синтезатор для создания композиций. Его произведения довольно быстро нашли отклик у слушателей. Фомин работает преимущественно в направлении классической музыки и, по собственным словам, использует её для выражения эмоций. За два года он написал около ста музыкальных произведений, не имея при этом формального музыкального образования.

Известность к музыканту пришла в 2018 году, когда он начал сотрудничество с лейблом «Extraphone». В том же году был выпущен его дебютный альбом «Грустный дождь», включавший восемь инструментальных композиций. Альбом вошёл в список 500 самых прослушиваемых на платформе «Яндекс Музыка». Позднее вышли альбомы «Погружение» и «Поздняя осень».

В апреле 2020 года Фомин выпустил мини-альбом «В быстром потоке», состоящий из четырёх инструментальных треков, ставший доступным на цифровых платформах.

В последующие годы музыкант давал интервью различным интернет-изданиям и развлекательным ресурсам. 20 августа 2024 года вышел его новый студийный альбом «Лунный свет», включивший девять инструментальных композиций. В 2025–2026 годах Фомин выпустил ряд синглов: «В морскую даль», «Летняя гроза», «Загадочное сияние», «Звёздная россыпь» и «Звёздный рейс».

Подробности личной жизни музыканта не афишируются. Известно, что он не состоит в браке и не имеет детей. Композиции Фомина нередко используются в рекламе и на медиаплатформах. Музыкант отмечает, что в своём творчестве продолжает опираться на темы природы и отношений с близкими людьми.