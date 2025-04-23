Акции NVIDIA упали на 5,6% на фоне выхода чипа Ascend 910C от Huawei

Котировки NVIDIA снизились на 5,6% после появления информации о планируемом запуске китайской компанией Huawei нового чипа искусственного интеллекта — Ascend 910C. Этот шаг стал реакцией на действующие санкции США, ограничивающие поставки высокопроизводительных полупроводников в Китай. В частности, американская компания теперь обязана получать специальную экспортную лицензию для продажи чипа H20 — ключевого решения NVIDIA для китайского рынка.

Чип Ascend 910C не является полностью новой разработкой, а представляет собой модернизированную версию предыдущего поколения. Однако, по информации Reuters, его производительность может сопоставляться с флагманским чипом NVIDIA H100, что делает его значимой альтернативой в условиях ограниченного доступа к американским технологиям.

До введения лицензирования H20 считался самым мощным чипом NVIDIA, доступным в Китае, и пользовался высоким спросом среди компаний, развивающих ИИ-технологии. С введением экспортных ограничений этот канал поставок оказался под угрозой, что усилило потребность в локальных решениях.

Фондовый рынок отреагировал падением акций NVIDIA, продолжив негативную динамику последних месяцев. Ранее, на фоне релиза китайской ИИ-системы DeepSeek, капитализация компании за день снизилась на 600 миллиардов долларов. Сейчас в NVIDIA заявляют, что уже ведут работу над новым чипом, который будет соответствовать актуальным требованиям экспортного контроля США.