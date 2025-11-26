Акции Nvidia снизились на фоне переговоров Meta о переходе на чипы Google

Акции Nvidia упали на 2,7% после закрытия торгов на фоне сообщений о переговорах Meta Platforms* по использованию тензорных процессоров Google в центрах обработки данных к 2027 году. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, Meta рассматривает возможность не только закупки, но и аренды TPU у облачного подразделения Google уже в 2026 году. Эти процессоры могут стать альтернативой решениям Nvidia, которые остаются стандартом для компаний, работающих над созданием и запуском платформ искусственного интеллекта.

Потенциальная сделка стала бы значимым достижением для Google, однако её реализация зависит от того, смогут ли TPU подтвердить энергоэффективность и производительность, достаточные для долгосрочного использования.

В конце октября рыночная капитализация Nvidia достигла $5 трлн, что сделало её наиболее дорогой публичной компанией в мире. Рост стоимости акций наблюдался после переговоров лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина, а также на фоне глобального спроса на ИИ-разработки и активной работы по заключению новых контрактов.

*Meta Platforms признана экстремистской организацией в РФ и запрещена.