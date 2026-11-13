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Акции Nvidia снизились на 5,4% после ухода Дженсена Хуанга

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Акции Nvidia завершили торговую сессию снижением на 5,4% после ухода Дженсена Хуанга с поста генерального директора. В ходе торгов падение достигало 14,3%, но к закрытию бумаги отыграли часть потерь. По данным 3DNews, частные инвесторы купили акции Nvidia на 111 млн долларов. Бумаги конкурентов AMD и Broadcom прибавили примерно по 5%.

Снижение затронуло и ряд компаний, работающих с Nvidia. Акции производителя чипов TSMC потеряли почти 2%, а бумаги поставщика облачных вычислений CoreWeave в моменте подешевели на 8,1% и затем частично восстановились. Акции Nebius снизились на 18%. У этой компании был и собственный повод для падения: она пересмотрела прогноз выручки на 2026 год из-за задержек с вводом мощностей сторонних поставщиков.

Хуанг возглавлял Nvidia с 1993 года. Временно руководить компанией поручили финансовому директору Колетт Кресс, пока совет директоров ищет постоянного преемника. На следующей неделе Nvidia должна опубликовать квартальную отчётность. Это будет первый финансовый отчёт компании после смены руководителя.

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