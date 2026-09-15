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Xiaomi представила потолочную сушилку для 80 вещей

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Xiaomi представила потолочную сушилку для 80 вещей

Xiaomi выпустила потолочную сушилку Mijia Clothes Dryer 3 Max, рассчитанную на одновременное размещение до 80 предметов одежды. Максимальная заявленная нагрузка составляет 45 кг.

Устройство оснащено системой обдува горячим воздухом и плазменной обработкой, которая, по данным производителя, уничтожает до 99% бактерий.

Когда сушилка не используется, конструкция складывается и превращается в потолочный светильник с датчиком движения.

В Китае Mijia Clothes Dryer 3 Max стоит 2399 юаней — около 30,1 тысячи рублей по официальному курсу Банка России на 15 сентября.

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