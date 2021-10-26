Первые изображения новой полировальной ткани Apple появились в сети

На прошлой неделе Apple представила свою собственную ткань для полировки вместе с новыми 14-дюймовыми и 16-дюймовыми MacBook Pro и AirPods 3. Хотя оценки поставок ткани Apple уже снизились до 2022 года, некоторые счастливые потребители уже смогли получить в свои руки новинка — вот и первые фото.
Как показал пользователь Twitter Карагана, полировальная ткань Apple поставляется в довольно большой коробке. Внутри коробки находится только ткань (которая поставляется в сложенном виде) и лист бумаги со следующей информацией:
Безопасен для использования на всех дисплеях и поверхностях Apple. Для нечастой очистки трудноудаляемых пятен на стекле с нанотекстурой можно использовать 70% раствор изопропилового спирта (IPA).
Apple не уточняет, из какой именно ткани сделана его ткань, поскольку компания только заявляет, что она изготовлена из «мягкого, неабразивного материала». Компания рекомендует его для очистки экранов продуктов Apple, таких как iPhone, iPad и даже дорогого Pro Display XDR.
Новая ткань для полировки от Apple стоит 19 долларов, и, как мы недавно сообщали , она почти распродана. Если вы закажете его прямо сейчас на веб-сайте Apple , он не будет доставлен до следующего года.