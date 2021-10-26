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Первые изображения новой полировальной ткани Apple появились в сети

Первые изображения новой полировальной ткани Apple появились в сети
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На прошлой неделе Apple представила свою собственную ткань для полировки вместе с новыми 14-дюймовыми и 16-дюймовыми MacBook Pro и AirPods 3. Хотя оценки поставок ткани Apple уже снизились до 2022 года, некоторые счастливые потребители уже смогли получить в свои руки новинка — вот и первые фото.

Как показал пользователь Twitter Карагана, полировальная ткань Apple поставляется в довольно большой коробке. Внутри коробки находится только ткань (которая поставляется в сложенном виде) и лист бумаги со следующей информацией:

Безопасен для использования на всех дисплеях и поверхностях Apple. Для нечастой очистки трудноудаляемых пятен на стекле с нанотекстурой можно использовать 70% раствор изопропилового спирта (IPA).

Apple не уточняет, из какой именно ткани сделана его ткань, поскольку компания только заявляет, что она изготовлена ​​из «мягкого, неабразивного материала». Компания рекомендует его для очистки экранов продуктов Apple, таких как iPhone, iPad и даже дорогого Pro Display XDR.

Новая ткань для полировки от Apple стоит 19 долларов, и, как мы недавно сообщали , она почти распродана. Если вы закажете его прямо сейчас на веб-сайте Apple , он не будет доставлен до следующего года.

Apple
ASTERA
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