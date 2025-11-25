Айв и Альтман ведут работу над прототипом ИИ-устройства, но еще не показали его публике

Глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) и бывший главный дизайнер Apple Джони Айв (Jony Ive) впервые намекнули на то, как может выглядеть первое собственное устройство OpenAI. На мероприятии Emerson Collective 2025, где их беседу вела Лорен Пауэлл Джобс (Laurene Powell Jobs), они сообщили, что активно тестируют прототип, который может выйти «менее чем через два года».

Подробностей о проекте по-прежнему почти нет. По слухам, устройство будет «примерно со смартфон» по габаритам, но без дисплея. Альтман описал текущий вариант дизайна как «простой, красивый и игривый». Он рассказал, что они с Айвом некоторое время искали форму, которая вызвала бы интуитивное ощущение правильности: «Был прототип, который нас очень вдохновлял, но я не испытал того самого чувства — будто хочешь взять эту вещь и откусить. А потом мы внезапно достигли цели».

Айв отметил, что в прототипе сочетаются лаконичность и своеобразие: «Мне нравятся решения, которые кажутся почти наивными в своей простоте. И мне нравятся невероятно интеллектуальные, сложные продукты, которые приятно держать в руках и использовать почти без усилий, воспринимая их как обычные инструменты».

Альтман выразил надежду, что реакция пользователей будет мгновенной: «Я надеюсь, что, когда люди увидят это, они скажут: “Вот оно!“». Айв поддержал его: «Да, так и будет».

В июле 2025 года OpenAI завершила покупку компании io — стартапа, занимавшегося разработкой устройств и созданного при участии Айва. Сделка оценивается примерно в $6,5 млрд.