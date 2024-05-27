«Айфоны» в России заметно подешевели с осени прошлого года

По данным аналитиков Авито, цены на iPhone в России с осени прошлого года значительно снизились. В мае 2024 года модели iPhone 15, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max подешевели в среднем на 25% по сравнению с осенью 2023 года. Это привело к увеличению спроса на данные смартфоны в 6 раз.

Согласно отчету, iPhone 15 стал дешевле на 32%, средняя цена на платформе Авито составила 60 000 рублей. iPhone 15 Pro подешевел на 25%, а его средняя стоимость составила 86 700 рублей.

Цена на iPhone 15 Pro Max снизилась на 18%, и в настоящее время средняя цена составляет 87 100 рублей. Смартфоны из самой дорогой конфигурации iPhone 15 были куплены в 4,9 раза чаще, чем в осенний период.

В апреле и мае 2024 года устройства серии 15 стали наиболее популярными моделями среди смартфонов Apple в России. Лидером по доле продаж стал iPhone 15 Pro Max, за ним следуют iPhone 15 Pro и iPhone 15. В пятерку популярных моделей среди российских потребителей также вошли iPhone 13 и iPhone 11.