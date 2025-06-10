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AirPods теперь могут управлять камерой iPhone: что еще изменилось

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Компания Apple представила обновление для наушников AirPods 4 и AirPods Pro 2 на ежегодной конференции WWDC 2025. Новые функции позволят управлять камерой iPhone или iPad с помощью простого нажатия на верхнюю часть ножки наушников. Об этом сообщили в официальном пресс-релизе компании.

По данным Apple, новая функция доступна как в стандартном приложении «Камера», так и в сторонних приложениях, использующих камеру устройства. Это позволит пользователям быстрее запускать и управлять съёмкой фото и видео.

Также в AirPods появится функция записи голоса в студийном качестве. Пользователи смогут ставить запись на паузу и возобновлять её одним касанием, а также улучшить чёткость и естественность звучания голоса в голосовых заметках, диктовке сообщений, телефонных звонках и во время звонков через FaceTime.

Новые возможности станут доступны на устройствах iPhone, iPad и Mac с выходом обновлений iOS 26, iPadOS 26 и macOS Tahoe 26, которые планируются этой осенью.

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