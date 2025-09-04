Главная » Новости

AirPods Pro 3 представят на следующей неделе с новыми функциями

Менее чем через неделю состоится мероприятие Apple «Awe Dropping», на котором, как ожидается, представят обновлённую версию наушников AirPods Pro — AirPods Pro 3. Предполагается, что они получат новые функции для здоровья, изменённый дизайн и другие улучшения.

Дизайн наушников может быть слегка обновлён, включая возможное уменьшение длины ножек. Чехол для зарядки также может стать более компактным и удобным для переноски. Как и у AirPods 4, на чехле Pro 3 кнопка для сопряжения может быть заменена на скрытую ёмкостную сенсорную кнопку, а индикатор LED — скрыт под поверхностью и виден только при включении.

Новый чип, который будет установлен в AirPods Pro 3, обеспечит улучшенное качество звука и более эффективное активное шумоподавление. Среди ожидаемых функций — мониторинг сердечного ритма во время тренировок, аналогичный системе Powerbeats Pro 2, и возможное измерение температуры через ухо для более точных показателей по сравнению с Apple Watch.

Также предполагается внедрение функции Live Translation для перевода разговоров в реальном времени, расширяющей возможности Live Translation, представленные в iOS 26. Новые AirPods Pro будут поддерживать все функции iOS 26, включая автоматическую паузу при засыпании, дистанционное управление камерой, запись студийного качества и напоминания о зарядке.

