Аферисты придумали новую схему обмана россиян при продаже автомобилей

Мошенники стали использовать поддельные паспорта, чтобы продать автомобили россиянам. Такие мошеннические трюки часто используются при продаже угнанных автомобилей, автомобилей с задолженностями или находящихся в залоге.

О новой схеме обмана россиян при продаже автомобилей рассказал Максим Шелков, руководитель экспертного центра «Автокриминалист».

В беседе с «Газетой ру» эксперт рассказал, что злоумышленники часто пытаются обмануть граждан, предлагая им автомобили с преступным прошлым и измененной идентификационной информацией, используя поддельные паспорта гражданина РФ. В связи с этим Шелков отметил, что при покупке машины обязательно необходимо обращать внимание на документы, тщательно их проверяя.

Так, например, нужно присмотреться нет ли признаков переклейки фотографии в паспорте. Злоумышленники могу вырезать фотографию через защитную пленку и заменить ее, а затем нанести второй слой ламинации сверху.

Именно поэтому следует присмотреться на предмет второго слоя ламинации, а еще обратить внимание на страницу с данными, так как она тоже могла быть отрезана и вклеена у корешка документа.

Кроме того, Шелков рекомендует сопоставить серию паспорта и год его выдачи с кодом подразделения, где он был выдан, при проверке паспорта продавца автомобиля.

Мошенники часто создают поддельные паспорта, утверждая, что они были выданы в Москве, но код подразделения указывает на другой регион.

Они также используют бланки паспортов, в которых первые две цифры, обозначающие регион выдачи, не соответствуют указанным в поддельном документе данным.