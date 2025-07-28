«Аэрофлот» отменил десятки рейсов после масштабного сбоя систем

Авиакомпания «Аэрофлот» столкнулась с серьёзным сбоем внутренних информационных систем, что привело к массовой отмене рейсов, в том числе в аэропорту Шереметьево. Пассажиров просят временно покинуть здание терминалов, чтобы избежать скоплений. Возможность возврата и переоформления билетов будет открыта после восстановления сервисов.

Ответственность за кибератаку взяла на себя хакерская группировка Silent Crow. По их заявлениям, IT-инфраструктура перевозчика «полностью скомпрометирована», а персональные данные клиентов — похищены.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 272.4 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), что указывает на подтверждённый факт внешнего вмешательства.