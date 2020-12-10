Adobe заблокирует показ Flash-контента 12 января 2021 г

Adobe выпускает последнее обновление Flash с более жесткими формулировками, предлагая пользователям удалить приложение до его окончания.

Во вторник Adobe выпустила последнее обновление для своего культового приложения Flash Player, от которого компания планирует отказаться в конце года.

«В последнем обновлении Flash Player, выпущенном вчера, мы обновили язык и функциональность подсказок для удаления, чтобы побудить людей удалить Flash Player до конца срока службы и помочь пользователям узнать, что с 12 января 2021 года Adobe будет блокировать запуск Flash-содержимого. «, — сказал ZDNet представитель Adobe .

Обновление следует за изменениями, о которых Adobe объявила ранее в июне этого года.

В то время Adobe заявила, что планирует показывать подсказки всем пользователям Flash до конца года с уведомлением о том, что программное обеспечение скоро достигнет запланированного конца срока службы [EOL].

В новом обновлении также указана фактическая дата фактической кончины Flash: 12 января 2021 года — дата, после которой любой тип содержимого Flash не будет запускаться внутри приложения Flash.

Однако пропуск последнего обновления Flash не устранит эту «бомбу замедленного действия».

Adobe сообщила ZDNet, что код killswitch был добавлен за несколько месяцев до этого в предыдущих выпусках и что это последнее обновление Flash изменяет только язык, используемый в подсказке, которая просит пользователей удалить приложение.

Несмотря на критику за все свои ошибки безопасности, Flash Player сыграл решающую роль в истории всего Интернета, помогая ввести и популяризировать интерактивный контент, такой как веб-анимация, мультимедийные проигрыватели и потоковые технологии, все из которых были впервые поддержаны. с помощью Flash перед портированием в CSS, JavaScript и HTML5.

С выпуском последнего обновления Flash на этой неделе, Adobe также нашла время, чтобы поблагодарить всех пользователей Flash и веб-разработчиков за установку приложения и его использование в своей работе. Сообщение находится ниже, как показано в последней записи журнала изменений Flash Player .

«Мы хотим воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить всех наших клиентов и разработчиков, которые использовали и создавали потрясающий контент Flash Player за последние два десятилетия. Мы гордимся тем, что Flash сыграл решающую роль в развитии веб-контента с помощью анимации, интерактивности, звука и т.д. и видео. Мы рады помочь возглавить новую эру цифровых технологий «.