Adobe добавила AI-ассистента для автоматизации повторяющихся задач в Photoshop

Компания Adobe представила новый AI-ассистент для Photoshop, который позволит дизайнерам и креативным специалистам автоматизировать повторяющиеся задачи. Ассистент на базе агентного ИИ способен выполнять творческие операции, давать персонализированные рекомендации и предоставлять обучающие материалы.

AI-ассистент также появится в облачном инструменте Adobe Express. Пользователи обеих платформ смогут использовать функции создания и редактирования через диалоговый интерфейс, при этом легко переключаясь на ручную работу с доступом к стандартным инструментам.

Помимо ассистента, в Photoshop добавлены новые AI-инструменты: Generative Fill и Generative Upscale с партнёрскими моделями. Generative Fill позволяет удалять или изменять содержимое по текстовым запросам с помощью моделей Gemini 2.5 Flash, Black Forest Labs LUX.1 Kontext и Firefly Image Models. Новая функция Harmonize помогает органично интегрировать объекты или людей в новые сцены, подбирая свет, цвет и тон для естественного результата.

Harmonize, Generative Fill и Generative Upscale с партнёрскими моделями уже доступны, а AI-ассистент Photoshop пока доступен через приватный бета-список. AI-ассистент в Adobe Express доступен пользователям премиум-подписки.

