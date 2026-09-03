Acer возродила бренд Packard Bell и представила недорогой ноутбук DotBook

На выставке IFA 2026 в Берлине компания Acer представила линейку недорогих и ярких по дизайну устройств под возрождённым брендом Packard Bell. Главным продуктом линейки стал ноутбук DotBook стоимостью 500 €, что по текущему курсу ЦБ составляет около 50 400 рублей.

При этом, как отмечается, по своим характеристикам устройство заметно уступает более дорогим конкурентам: за указанную цену покупатель получает процессор Intel N150, который не отличается высокой производительностью, 14,5-дюймовый IPS-дисплей и автономность работы в пределах 5–7 часов. Точный объём аккумулятора и базовый объём памяти производителем не уточняются, однако в устройстве предусмотрен слот для карт памяти microSD.

По словам представителей Acer, новая линейка представляет собой «возвращение к корням» — компания задалась вопросом о том, что действительно необходимо пользователям, и в качестве ответа представила несколько простых устройств. Среди них — кнопочный телефон DotLine стоимостью 70 € (около 7060 рублей), беспроводные наушники DotBass за 40 € (порядка 4030 рублей) и портативный виниловый проигрыватель DotLoop за 150 € (примерно 15 100 рублей).

Также в линейку вошли аудиоочки DotLook с динамиками и микрофонами, встроенными в дужки, которые позволяют принимать звонки и слушать музыку без использования наушников. Их стоимость составляет 100 €, или около 10 100 рублей по текущему курсу.

Согласно имеющейся информации, продажи всей линейки устройств в Европе начнутся до конца сентября, после чего товары поступят на рынки Азии, США и других регионов. Начало приёма предзаказов ожидается в ближайшее время.