Acer представила в России новый изогнутый игровой монитор Predator X38S

Acer на российский рынок вывела новый игровой монитор с изогнутым экраном.

Новинка получила высокачественную панель диагональю 37,5-дюйма, ее разрешение составляет 3840х1600 пикселей, а радиус кривизны 2300R.

Дисплей монитора способен поддерживать технологию DisplayHDR 600, а для этого пришлось установить диоды, выдающие яркость дисплея до 750 кд/м2.

Максимальная частота экрана составляет 144 Гц, а время отклика 1 мс, но при использовании технологии G-Sync пиксели экрана могут работать со скоростью 0,3 мс и максимальной частотой 175 Гц.

Acer Predator X38S обеспечивает 95 % охват цветового пространства DCI-P3 и поддерживает ряд технологий, которые снижают нагрузку на глаза.

Среди них технология снижения мерцания синего цвета, и уменьшение мерцания подсветки. К компьютеру новый монитор можно подключить через разъёмы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4. На российском рынке Acer Predator X38S будет предлагаться по цене от 159 990 рублей.