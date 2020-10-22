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Acer представила миниатюрную рабочую станцию Chromebox CXI4 и смарт-динамик Halo

22.10.2020 10:21

CXI4 — это новый Chromebox от Acer с современными возможностями подключения, включая порты Wi-Fi 6, USB 3.2 Gen 2 и type C. Следовательно, это может оказаться вариантом для обработки, необходимой для розничной торговли или учебных заведений. Он также имеет размеры и крепление VESA, необходимые для того, чтобы скрыть его практически за любым экраном, подключенным к нему в этих условиях.

CXI4 — это новейший Chromebox от Acer, имеющий компактную плоскую форму, что означает, что его можно разместить на столе, используя встроенную подставку. Кроме того, его можно установить на задней панели монитора с помощью стандартного крепления VESA. Таким образом, производитель утверждает, что он может обеспечить достаточно мощные, простые и ненавязчивые вычисления в ситуациях, когда в центре внимания может находиться содержимое экрана, который он управляет.

У CXI4 есть SKU с процессорами Intel, начиная от более новых Celeron и заканчивая Core i7 . Эти чипсеты предоставляют такие характеристики, как Wi-Fi 6, на новом устройстве Chrome OS. Существует также одна (повернутый) C типа USB — порт, который может позволить пользователю подключать мощные дисплеи или хранения средств массовой информации в то время как идти о своем бизнесе.

В качестве альтернативы новый Chromebox имеет 2 порта HDMI . Он также имеет 2 основных варианта корпуса, один из которых включает 3 дополнительных порта USB 3.2 Gen 2 , а другой заменяет их 3 входами SuperSpeed. В любом случае на передней панели также есть 2 быстрых варианта. Рядом с ними также находится разъем 3,5 мм.

В настоящее время Acer Chromebox CXI4 должен стать доступным (как и больше данных о его фактических процессорах и спецификациях хранилища) с середины первого квартала 2021 года (1 квартал 2121 года) и будет установлен по стартовой цене 259 евро (~ 307 долларов США).

Acer представила миниатюрную рабочую станцию Chromebox CXI4 и смарт-динамик HaloAcer представила миниатюрную рабочую станцию Chromebox CXI4 и смарт-динамик Halo

Acer представила миниатюрную рабочую станцию Chromebox CXI4 и смарт-динамик HaloAcer представила миниатюрную рабочую станцию Chromebox CXI4 и смарт-динамик Halo

 

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