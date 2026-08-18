Acer Go Air составил конкуренцию MacBook Neo на рынке ультрабуков

На рынке представлен новый ноутбук Acer Go Air, который позиционируется как конкурент MacBook Neo. Устройство отличается тонким и легким корпусом, а также оснащено новым процессором Intel 5 320 и дисплеем с частотой обновления 120 Гц, хотя разрешение экрана ограничено стандартом FullHD. Помимо этого, новинка получила почти вдвое более емкую батарею по сравнению с предшественником и два порта Thunderbolt 4. Предзаказы на ноутбук уже стартовали в Китае — версия с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ накопителя предлагается по цене 5499 юаней, что по текущему курсу ЦБ составляет около 69 439 рублей.