AAA-студии получили девкиты новых игровых консолей Xbox и PlayStation промежуточного поколения

Промежуточное обновление игровых консолей может состоятся в 2023 году, но точной даты пока нет, возможно приставки выйдут позже.

Известный сетевой информатор Tez2, который в основном предоставляет достоверную информацию про игры Rockstar написал, что AAA-студий получили обновлённые версии PlayStation 5 и Xbox Series X.

Некоторые студии получат девкиты в начале следующего года, и как отметил Tez2, это достоверная информация, а не предположение. Источник больше не раскрывает подробностей.

Ранее сообщалось, что Sony в третьем квартале 2023 года выпустит консоль с отсоединяемым приводом и она может стать неким вариантом Slim-версии. Также японская компания намерена выпустить более мощную версию PlayStation 5.