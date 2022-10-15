Главная » Новости

AAA-студии получили девкиты новых игровых консолей Xbox и PlayStation промежуточного поколения

Автор На чтение 1 мин Просмотров 26 Опубликовано

Промежуточное обновление игровых консолей может состоятся в 2023 году, но точной даты пока нет, возможно приставки выйдут позже.
Известный сетевой информатор Tez2, который в основном предоставляет достоверную информацию про игры Rockstar написал, что AAA-студий получили обновлённые версии PlayStation 5 и Xbox Series X.

Некоторые студии получат девкиты в начале следующего года, и как отметил Tez2, это достоверная информация, а не предположение. Источник больше не раскрывает подробностей.

Ранее сообщалось, что Sony в третьем квартале 2023 года выпустит консоль с отсоединяемым приводом и она может стать неким вариантом Slim-версии. Также японская компания намерена выпустить более мощную версию PlayStation 5.

PlayStation Xbox
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.