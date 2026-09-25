8BitDo выпустила лимитированные геймпады к 30-летию Tomb Raider

Компания 8BitDo представила специальные версии контроллеров Ultimate 3 и Pro 3, посвящённые 30-летию серии Tomb Raider.

Версия Ultimate 3 для Xbox получила оформление с восемью образами Лары Крофт, отражающими изменения героини и самой франшизы за годы существования. Pro 3 стилизован под «Затерянную долину» — уровень из оригинальной Tomb Raider 1996 года.

Оба контроллера комплектуются зарядными станциями и адаптерами для беспроводного подключения. Ultimate 3 совместим с Xbox, компьютерами на Windows, а также устройствами на Android и iOS. Pro 3 дополнительно поддерживает Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и SteamOS, но не работает с консолями Xbox.

Стоимость юбилейного 8BitDo Pro 3 составляет $80, или около 6,8 тысячи рублей. Ultimate 3 с лицензией Xbox оценён в $120 — примерно 10,2 тысячи рублей.