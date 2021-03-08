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8 марта в Индии стартовали продажи новых Oppo F19 Pro и Oppo F19 Pro + 5G

08.03.2021 23:11

OPPO представила два новых смартфона, созданных на базе процессоров от компании MediaTek.
Новинками китайского производителя стали модели F19 Pro и F19 Pro+, которые относятся к среднему уровню, при этом оснащаются AMOLED экранами и подэкранным сканером отпечатка пальца.

OPPO F19 Pro и F19 Pro+ получили 6,43-дюймовые экраны с максимальной яркостью 800 кд/м2. Разрешение дисплеев составляет 2400х1080 пикселей.

В основе базового смартфона лежит процессор Helio P95 с поддержкой 4G. Старшая модель уже создана на улучшенном чипе Dimensity 800U со встроенным 5G модемом.

Оперативной памяти в аппаратах по 8 ГБ (используется стандарт LPDDR4x), постоянной памяти предложат 128 ГБ в F19 Pro и 256 ГБ в F19 Pro+. Также смартфоны поддерживают карты памяти формата microSD.

Основная камера в новинках получила датчики на 48, 8, 2 и 2 Мп. Диафрагма основного сенсора составляет f/1,7.

8 марта в Индии стартовали продажи новых Oppo F19 Pro и Oppo F19 Pro + 5G

Фронтальный датчик на 16 Мп врезали в отверстие экрана, расположенное в левом верхнем углу.

В OPPO F19 Pro и F19 Pro+ установили аккумулятор на 4310 мАч. Ее зарядка происходит через порт USB Type-C, причем младшая версия поддерживает 30 Вт быструю зарядку, а старшая 50-ваттную.

В Индии Oppo F19 Pro будут предлагать по цене 21 490 рупий, а F19 Pro+ 5G за 25 990 рупий, что в пересчете составляет 22 и 26 тыс. рублей.

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