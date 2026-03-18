7 лимитированных смартфонов марта 2026 года: подборка моделей

В 2026 году интерес к смартфонам ограниченных серий заметно вырос: такие устройства сочетают современные технологии, необычный дизайн и уникальную айдентику, ориентированную на разные аудитории. На рынке представлены модели для любителей премиальных материалов, поклонников сериалов и геймерской эстетики.

Одной из заметных новинок стал Leica Leitzphone от Xiaomi, созданный совместно с Leica и ориентированный на мобильную фотографию. В основе лежит модель Xiaomi 17 Ultra Leica Edition. Корпус выполнен из алюминиевого сплава с никелевым анодированием, а внешний вид дополняют фирменный красный логотип Leica и вращающееся кольцо камеры. Интерфейс включает специальные режимы съемки, имитирующие стиль классических камер Leica. Смартфон оснащен процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,9-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2K и аккумулятором на 6000 мА·ч. Цена составляет около 200 000 рублей.

Honor представила модель Magic 8 RSR Porsche Design с корпусом из микрокристаллической нанокерамики. Устройство вдохновлено дизайном автомобилей Porsche и отличается высокой прочностью — уровень твердости достигает 8,5 по шкале Мооса. Внутри установлен процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, объем оперативной памяти может достигать 24 ГБ. Камера включает 200-мегапиксельный телеобъектив с системой стабилизации и профессиональные аксессуары, такие как магнитный держатель и адаптер для фильтров. Стоимость начинается примерно от 96 000 рублей.

Motorola выпустила Razr Fold Fifa World Cup 26 Collection Edition, приуроченный к футбольному турниру. Складной смартфон получил защиту Corning Gorilla Glass Ceramic 3 и заднюю панель с текстурой и логотипом чемпионата, выполненным с использованием 24-каратного золота. Внутренний дисплей — 8,1 дюйма с разрешением 2K и технологией LTPO, за производительность отвечает Snapdragon 8 Gen 5. Цена в Европе составляет около 200 000 рублей.

Realme предложила версию 15 Pro Game of Thrones Edition, оформленную в стиле дома Таргариенов. Задняя панель меняет цвет с черного на красный при нагреве выше 44°C. Устройство получило тематические интерфейсные элементы и фильтры, вдохновленные миром Вестероса. Стоимость модели — примерно 44 000 рублей.

Tecno представила Pova Metal Tonino Lamborghini Edition с цельнометаллическим корпусом и минимальными рамками толщиной 0,99 мм. Задняя панель оснащена светодиодной системой подсветки с возможностью программирования уведомлений. Устройство ориентировано на пользователей, ценящих дизайн и ассоциации с автомобильным брендом.

Poco выпустила X8 Pro Iron Man Limited Edition в сотрудничестве с Marvel. Смартфон оформлен в черно-золотом стиле, напоминающем броню Железного человека, и комплектуется тематическими аксессуарами. Он оснащен процессором Dimensity 8500-Ultra, аккумулятором на 6500 мА·ч и поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт. Цена версии с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища составляет около 37 000 рублей.

Red Magic представила 11 Pro+ Wuthering Waves Edition совместно с Kuro Games. Устройство выполнено в темно-красной цветовой гамме с элементами, подчеркивающими игровую направленность, включая RGB-подсветку и триггеры. Смартфон получил кастомизированный интерфейс с тематическими иконками и анимациями, а также дополнительные аксессуары, включая защитный кейс и зарядное устройство на 120 Вт. Стоимость составляет примерно 84 000 рублей.