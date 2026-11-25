Недостаток доступных электрических мощностей становится одним из основных препятствий для развития российских центров обработки данных. Согласно исследованию компании High Energy, за последний год с соответствующими трудностями столкнулись 64% участников рынка. В опросе приняли участие 1200 представителей отрасли.

О росте потребности в серверных мощностях сообщили 61,8% респондентов. Среди основных факторов увеличения спроса специалисты выделяют развитие облачных платформ и технологий искусственного интеллекта. Около трети опрошенных были вынуждены отложить запуск дата-центров.

В сложившихся условиях компании рассматривают возможность создания собственных генерирующих объектов и переноса вычислительной инфраструктуры в регионы со свободными энергетическими мощностями. Почти половина участников исследования ожидает дальнейшего усиления дефицита к 2030 году.