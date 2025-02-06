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6 из 10 компаний не стараются мониторить компьютерную активность своих сотрудников

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Согласно опросу сервиса SuperJob, 6 из 10 компаний не считают нужным контролировать активность своих сотрудников за компьютерами.

В исследовании, проведенном среди менеджеров по персоналу и кадровых работников, 59% респондентов заявили, что не ведут мониторинг. Лишь 7% компаний отслеживают активность сотрудников, независимо от их рабочего места.

Респонденты отмечают, что данные о компьютерной активности используются редко и в крайних случаях, например, при необходимости увольнения.

Более половины (53%) опрошенных уверены, что мониторинг не влияет на производительность, тогда как 26% считают, что в некоторых ситуациях он может быть полезен, особенно для новых сотрудников. 5% респондентов считают, что такой контроль имеет негативное воздействие и вызывает недовольство.

Сравнение с предыдущими годами показывает, что количество работодателей, использующих мониторинг, снизилось на треть, а положительное влияние этого контроля на производительность стало восприниматься гораздо реже.

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