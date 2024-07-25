500 тыс. автомобилистов оформили ОСАГО на маркетплейсе Сбера с начала 2024 года

В первом полугодии 534 тыс. полисов ОСАГО были оформлены на маркетплейсе Сбера, что на 36% превышает показатели за аналогичный период предыдущего года.

Пользователи могут выбирать из предложений нескольких страховых компаний, включая СберСтрахование, и сравнивать условия для выбора оптимального варианта.

Онлайн-оформление полисов ОСАГО на маркетплейсе является наиболее популярным способом, выбранным 80% посетителей сервиса.

Жители Москвы (11%), Самары (5%) и Башкортостана (4%) чаще всего обращались за помощью в отделения банка для подбора ОСАГО.

Процесс заполнения анкеты занимает всего несколько минут, требуется иметь при себе СТС или ПТС (ЭПТС), паспорт и водительское удостоверение.

Для более быстрого получения предложения клиентам с аккаунтом на «Госуслугах» достаточно указать номер автомобиля, и информация о водительском удостоверении и стаже загрузится автоматически.

Директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка, Денис Кузьмин, отметил, что создание маркетплейса ОСАГО было направлено на удобство и комфорт клиентов.

Он подчеркнул, что данный формат оформления полисов пользуется популярностью, отметив стабильный рост интереса к сервису, который продемонстрировал более чем 30% увеличение числа оформленных полисов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.