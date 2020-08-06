50-дюймовый Xiaomi Mi TV 4S подешевел в России

50-дюймовый Xiaomi Mi TV 4S подешевел в России06.08.2020 11:48
В России зафиксировали падение стоимости телевизора Xiaomi Mi TV 4S с диагональю экрана 50 дюймов.
Обновленные версии этих телевизоров были представлены в июне. В линейке представлены модели на 50 и 65 дюймов.
Первая появилась в продаже по цене 29 тыс. рублей. Однако, как выяснили специалисты hi-tech.mail.ru, эта модель стала дешевле уже на 1 тыс. рублей.
В этом телевизоре, напомним, установлена IPS-матрица. Это 4К модель, которая плюс ко всему поддерживает современные функции типа Smart TV (Android TV).
Также заявлена поддержка HDR, Dolby Audio, ТВ-приставки и др.
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