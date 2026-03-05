5 причин, почему MacBook Neo отличается от обычного MacBook

Apple представила MacBook Neo как самый доступный ноутбук компании с ценой от $500, рассчитанный на пользователей, которые в противном случае купили бы Chromebook или бюджетный Windows-ноутбук. На первый взгляд он выглядит привлекательно: алюминиевый корпус, вес 1,23 кг, четыре ярких цвета, 13-дюймовый Liquid Retina дисплей, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, веб-камера 1080p и до 16 часов автономной работы.

Однако за яркими цветами и низкой ценой скрываются существенные компромиссы. Вот пять ограничений MacBook Neo, о которых стоит знать перед покупкой:

Не полноценный ноутбучный чип

Вместо процессоров серии M, используемых в MacBook Air и Pro, MacBook Neo оснащён чипом A18 Pro из iPhone 16 Pro. Версия для ноутбука имеет 6‑ядерный CPU и 5‑ядерный GPU (у iPhone — 6‑ядерный GPU). Для базовых задач — браузинг, документы, стриминг — этого хватает, но при тяжёлых нагрузках, например видеомонтаже, производительность уступает M‑чипам. Ноутбук работает бесшумно благодаря отсутствию вентилятора.

Ограниченная память и низкая пропускная способность

Neo оснащён 8 ГБ RAM, которая не подлежит апгрейду при заказе. Современные MacBook Air стартуют с 16 ГБ. Поскольку используется унифицированная память, её недостаток влияет и на GPU. Пропускная способность памяти — 60 ГБ/с, что менее половины показателя MacBook Air, что может сказаться на многозадачности и работе с большими файлами. Дисплей лишён премиальных функций

13‑дюймовый Liquid Retina дисплей с разрешением 2408 × 1506 и яркостью 500 нит поддерживает 1 млрд цветов, но охватывает только sRGB, а не P3, отсутствует True Tone и датчик освещённости. Автоматическая регулировка яркости невозможна.

Отсутствие магнитной зарядки

Neo лишён MagSafe и использует два USB-C порта слева, один из которых поддерживает USB 3 до 10 Гб/с, а второй — USB 2 до 480 Мб/с. MagSafe удобен тем, что легко отсоединяется при натяжении кабеля и освобождает порт для других задач.

Клавиатура без подсветки и упрощённый трекпад

Клавиатура не имеет подсветки, трекпад — обычный мультисенсорный, без Force Touch, давления и force click. Touch ID доступен только в модификации с 512 ГБ памяти, в базовой 256 ГБ версии его нет.



MacBook Neo привлекателен ценой и дизайном, но за $500 пользователю придётся мириться с ограничениями в производительности, дисплее, портах и удобстве ввода.