5 лучших смартфонов среднего класса, которые стоит купить в 2026 году

Средний ценовой сегмент традиционно привлекает сочетанием характеристик флагманского уровня и более доступной стоимости. В 2026 году производители продолжили переносить в недорогие модели современные дисплеи, производительные процессоры, ёмкие аккумуляторы и длительную программную поддержку. В подборку вошли пять устройств, которые выделяются своими возможностями в разных сценариях использования.

1. Google Pixel 10a

Google Pixel 10a оснащён 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц, процессором Tensor G4, 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятором на 5100 мАч. Стартовая цена смартфона составляет $499.

Основная камера получила сенсор на 48 Мп, а сверхширокоугольная — 13 Мп. Google обещает семь лет обновлений операционной системы и системы безопасности.

В конструкции устройства используются переработанные кобальт, медь, золото и вольфрам, суммарная доля которых превышает треть массы смартфона. Внешне Pixel 10a во многом повторяет предшественника Pixel 9a.

2. Nothing Phone (4a) Pro

Nothing Phone (4a) Pro выделяется необычным оформлением и алюминиевой конструкцией вместо пластикового корпуса. Смартфон получил 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и уменьшенную версию подсветки Glyph Matrix с 137 индивидуально управляемыми светодиодами на задней панели.

За производительность отвечает Snapdragon 7 Gen 4, объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, встроенной — 128 ГБ. Цена устройства начинается от $499.

По возможностям камеры модель уступает Pixel, а время автономной работы не является её главным преимуществом. При этом смартфон рассчитан на пользователей, которым важны внешний вид и необычные решения.

3. Samsung Galaxy A57 5G

Samsung Galaxy A57 5G продолжает линейку устройств среднего класса Galaxy A. Смартфон получил 6,7-дюймовый Super AMOLED Plus с частотой 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку зарядки мощностью 45 Вт.

Основная камера на 50 Мп дополнена сверхширокоугольным модулем на 12 Мп и макрокамерой на 5 Мп. Также заявлена защита IP68 от воды и пыли.

Модель подходит пользователям экосистемы Samsung благодаря One UI и интеграции с другими устройствами бренда. Компания обещает шесть лет обновлений ОС и патчей безопасности. При этом по производительности в играх Galaxy A57 5G уступает некоторым конкурентам.

4. Motorola Edge 70 Fusion

Motorola Edge 70 Fusion оснащён 6,7-дюймовым pOLED-дисплеем с частотой 144 Гц и пиковой яркостью до 5200 нит. За производительность отвечает Snapdragon 7s Gen 4, а аккумулятор ёмкостью 5200 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 68 Вт.

Основная камера на 50 Мп получила оптическую стабилизацию изображения. Её дополняет сверхширокоугольный модуль на 13 Мп.

Смартфон сохраняет относительно небольшие толщину и вес и имеет защиту IP68. Основным ограничением остаётся срок программной поддержки: он меньше, чем у Google и Samsung.

5. OnePlus Nord 6

OnePlus Nord 6 ориентирован прежде всего на производительность. Смартфон работает на Snapdragon 8s Gen 4 и может комплектоваться 12 ГБ оперативной памяти.

Устройство получило 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 165 Гц и аккумулятор ёмкостью 9000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 80 Вт.

Камеры и дизайн не являются главными особенностями Nord 6 — основной акцент сделан на производительности и автономности. При этом в 2026 году главным ограничением модели остаётся доступность: после ухода OnePlus почти со всех международных рынков смартфон фактически ориентирован на покупателей в Индии.