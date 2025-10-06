Следующий iPad Pro получит чип M5 и минимум 12 ГБ ОЗУ, камера под вопросом

По слухам, новые модели iPad Pro будут оснащены двумя ключевыми обновлениями: чипом Apple M5 и увеличенным минимальным объёмом оперативной памяти до 12 ГБ.

На прошлой неделе российские YouTube-каналы Wylsacom и Romancev768 опубликовали распаковочные видео 13-дюймового iPad Pro нового поколения. Эти же каналы ранее раскрыли 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M4 до официального анонса Apple, что повышает достоверность текущих утечек.

В видео были продемонстрированы чип M5 и увеличенный объём RAM. По результатам теста Geekbench 6, показанным в одном из видео, M5 обеспечивает до 12% более высокую производительность многопоточного CPU и до 36% более быстрый графический рендеринг по сравнению с M4 в текущих моделях iPad Pro 2024 года.

Тест также показал, что версия iPad Pro с 256 ГБ памяти получит 12 ГБ ОЗУ, как и iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Модели с чипом M4 при 256 ГБ или 512 ГБ RAM имеют только 8 ГБ, а устройства с 1 ТБ или 2 ТБ — 16 ГБ ОЗУ.

В прошлом году iPad Pro обновили с OLED-дисплеем и более тонким корпусом. В этом году серьёзных изменений дизайна не ожидается, однако в распаковочных видео заметно, что надпись «iPad Pro» исчезнет с тыльной стороны устройства.

Что касается третьего слуха, связанного с двумя фронтальными камерами для съёмки и видеозвонков в портретной и ландшафтной ориентации, подтверждения этому нет. В видео видно только датчик окружающего освещения в верхней рамке.

Журналист Bloomberg Марк Гурман в своей рассылке Power On отметил, что внутри Apple iPad Pro с M5 действительно тестируется со второй камерой, но компания может изменить планы на финальном этапе.

Официальная презентация новых моделей iPad Pro ожидается уже в ближайшие недели.